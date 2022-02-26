ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рятувальне судно "Сапфір" захоплене російськими військовими кораблями біля острова Зміїний

Новость на русском →
Субота 26 лютого 2022 21:02
Рятувальне судно "Сапфір" захоплене російськими військовими кораблями біля острова Зміїний Рятувальне судно "Сапфір" (Фото: t.me/miUkraune)
Автор: Вадим Добровольский

Українське рятувальне судно "Сапфір" захоплене російськими військовими кораблями в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства інфраструктури.

26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено і утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Зв'язок з рятувальним судном "Сапфір" в даний час втрачено.

Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм міжнародного морського права та міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київську ГЕС взяли під посилену охорону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна