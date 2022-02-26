Рятувальне судно "Сапфір" захоплене російськими військовими кораблями біля острова Зміїний
Рятувальне судно "Сапфір" (Фото: t.me/miUkraune)
Українське рятувальне судно "Сапфір" захоплене російськими військовими кораблями в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства інфраструктури.
26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено і утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
Зв'язок з рятувальним судном "Сапфір" в даний час втрачено.
Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм міжнародного морського права та міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київську ГЕС взяли під посилену охорону.