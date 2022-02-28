Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть, - Атрошенко

"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу там, де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами", - заявив мер Чернігова.

Атрошенко також закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та один одному.