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Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть, - Атрошенко

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Чернігів, Понеділок 28 лютого 2022 13:57
Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть, - Атрошенко Фото: Владислав Атрошенко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенка 28 лютого.

"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу там, де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами", - заявив мер Чернігова.

Атрошенко також закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та один одному.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до громадян, які мають зброю, отримати завдання із захисту міста. Він запевнив, що "місто ми нікому не здамо".

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