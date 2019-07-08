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Україна зацікавлена в інтеграції до всіх ринків ЄС

Новини » Політика    08.07.2019 - 10:24
Україна зацікавлена в інтеграції до всіх ринків ЄС
Фото: представник України при ЄС Микола Точицький (УНІАН)

На основі Асоціації Україна продовжить інтегруватися до ЄС

Україна хотіла б побачити відображення того, що на основі угоди про Асоціацію та вільну торгівлю ЄС вона буде продовжувати інтегрування до всіх можливих ринків Європейського союзу. Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на брифінгу щодо порядку денного 21 саміту "Україна - ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Точицький, українська сторона вже отримала позитивну відповідь по інтеграції енергетичних ринків. Крім того, Україна вже отримала попередні висновки від партнерів ЄС у питанні інтеграції до цифрових ринків.

"Ми маємо перші попередні висновки щодо можливості долучення України до цифрового ринку... Це не лише безроумінговий безвіз. Це так само і електронна торгівля. Електронна торгівля це не лише відсутність роумінгу, це повністю передача даних по торгівлі між двома державами, це пришвидчення цих процесів в нн-ній кількості та обмін інформацією. Це важливий компонент для будь-якої держави", - заявив Точицький.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 8 липня, у Києві проходить XXI саміт Україна-Європейський союз. Саміт проходить в Маріїнському палаці. Головуватимуть на саміті Україна-ЄС президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Як повідомляло РБК-Україна, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами у 2018 році в порівнянні з 2017 роком зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів. За даними Держстату, найбільшу частку у зовнішній торгівлі займають країни Європейського cоюзу (41,9%).

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