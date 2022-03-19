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Венедіктова про притягнення до відповідальності Путіна: він має функціональний імунітет

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Україна, Субота 19 березня 2022 09:17
Венедіктова про притягнення до відповідальності Путіна: він має функціональний імунітет Фото: генеральний прокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, що Україна не може притягнути до відповідальності Володимира Путіна. Він як президент має функціональний імунітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Венедіктової виданню ВВС.

"Я думаю, що всі люди в нашій країні, в Україні, і багато людей за її межами, в країнах, які є нашими партнерами і підтримують нас, розуміють, що президент Путін - це головний воєнний злочинець ХХІ сторіччя. Чи можемо ми розпочати процес його притягнення до відповідальності в Україні? На жаль, ні. Він має функціональний імунітет (українські правоохоронці не можуть повідомити про підозру президентові іншої країни)", - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор додала, що в українських судах Путіну нічого не загрожує. Проте Україна може притягнути його до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, Британія звинуватила Росію у використанні переговорів для перегрупування своїх окупаційних військ.

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