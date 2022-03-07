Україна вийде з війни переможцем, - глава МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією. Він відзначив масштаби опору українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Він вважає, що ціна війни стане нестерпною, і президент Путін в якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати істотні наслідки для функціонування Росії, або почати переговори.
"Вважаю, що Україна переможе... Вже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", - заявив він.
Ле Дріан висловив упевненість, що західні санкції проти РФ в довгостроковій перспективі будуть утримувати Путіна від подальшої агресії.
Нагадаємо, 6 березня президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон обговорили безпеку ядерних об'єктів.
Зазначимо, бесіда лідерів відбулася відразу після розмови Макрона з Путіним.
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