Україна виступає за впровадження санкцій проти портів РФ у Чорному морі

З партнерами в ЄС і США ведуться переговори прозаповадження санкцій через блокаду Росією Азовського моря

Україна веде переговори з європейськими та американськими партнерами про запровадження санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду українських портів у Азовському морі. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "112 Україна".

"Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції були застосовані і до чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря та українських портів у Азовському морі", - зазначив Омелян.

Він підкреслив, що Росія жорстоко поплатиться за будівництво Керченського мосту.

"Ми бачимо, що санкційна хвиля не зменшується, а навпаки збільшується. Останній розгляд у Конгресі США щодо розширення санкційного списку і взагалі можливості визнання Росії як країни, яка спонсорує тероризм, - більш ніж адекватна відповідь на всі безчинства РФ. Ми бачимо, що вже 6 осіб із ЄС, які були причетні до побудови цього мосту, перебувають під санкціями", - додав міністр.

Нагадаємо, в Азовському морі РФ затримала вже 148 українських судів. Російські спецслужби щодня затримують українські судна, що прямують у порти Маріуполя і Бердянська, для перевірки.