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Україна вийшла з низки угод з СНД

Фото: Україна вийшла з низки угод з СНД (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Верховна рада в неділю, 19 червня, схвалила вихід України з декількох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради.

Зокрема, депутати підтримали законопроєкт №0093 про вихід з угоди про співробітництво у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

Також парламент проголосував за закон №0103 про вихід з угоди про створення міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин в СНД.

Україна також вийшла з протоколу про внесення поправок до Угоди про міжурядовий фельд'єгерський зв'язок з доставлення офіційної кореспонденції органів СНД, який стосувався права співробітників на зберігання і застосування табельної зброї згідно з національним законодавством.

Крім того, парламент підтримав проєкт закону №0147 про вихід з угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в СНД.

Верховна рада на засіданні ухвалила також закон №0149 про припинення дії угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво.

Нагадаємо, у травні Рада схвалила вихід з низки інших угод з СНД.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією і Білоруссю, оскільки є ряд таких, що має залишатися. Вони стосуються прав людини.

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СНД