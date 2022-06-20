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Украина вышла из ряда соглашений с СНГ

Фото: Украина вышла из ряда соглашений с СНГ (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Верховная рада в воскресенье, 19 июня, одобрила выход Украины из нескольких соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

В частности, депутаты поддержали законопроект №0093 о выходе из соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

Также парламент проголосовал за закон №0103 о выходе из соглашения о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в СНГ.

Украина также вышла из протокола о внесении поправок в соглашение о межправительственной фельдъегерской связи по доставке официальной корреспонденции органов СНГ, который касался права сотрудников на хранение и применение табельного оружия согласно национальному законодательству.

Кроме того, парламент поддержал проект закона №0147 о выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в СНГ.

Верховная рада на заседании приняла также закон №0149 о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве.

Напомним, в мае Рада одобрила выход из ряда других соглашений с СНГ.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может разорвать все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, что должны оставаться - они касаются прав человека.

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