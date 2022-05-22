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Україна вийшла ще з трьох угод з СНД

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Україна, Неділя 22 травня 2022 15:12
Україна вийшла ще з трьох угод з СНД Фото: Рада денонсувала три угоди з СНД (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада денонсувала ще три угоди в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Україна вийшла з угод про боротьбу з незаконною міграцією, про спільний аграрний ринок та про щодо пам'яті так званої "Великої вітчизняної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проекти законів на сайті парламенту.

Зокрема, Рада ухвалила закон "Про вихід з угоди про співпрацю держав - учасниць СНД в боротьбі з незаконною міграцією" (проект №0074).

Угода 1999 року передбачала, що у випадку якщо незаконні мігранти прибули на територію однієї зі сторін з території другої сторони, то вони, за наявності відповідних доказів про це, підлягають передачі останній. При цьому передача незаконних мігрантів здійснювалася відповідно до окремих домовленостей сторін у цій галузі.

Також Рада ухвалила закон "Про вихід України з угоди про Спільний аграрний ринок держав - учасниць СНД" (проект №0084). Угодою 1998 року передбачалися заходи, спрямовані на поступове формування Спільного аграрного ринку держав - учасниць СНД з метою забезпечення вільного руху сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів, науково-технічної продукції, засобів виробництва і послуг для агропромислового комплексу національного походження.

Крім того, Рада ухвалила закон "Про вихід з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (проект № 0145).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, Україна денонсує угоду 2013 року через збройну агресію Російської Федерації проти України, як однієї з країн учасниць угоди, суттєві відмінності в Україні та інших країнах учасницях угоди комеморативних практик та законодавства у питаннях вшанування пам’яті учасників Другої світової війни.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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