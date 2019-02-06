Україна вийшла з координаційних органів СНД

В даний час Україна працює над припиненням своєї участі в інших договорах

Посол Украины в Минске Игорь Кизим сегодня заявил о завершении процесса выхода Украины из координационных органов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках содружества.

"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - отметил дипломат.

Напомним, 6 февраля Кабинет министров Украины разорвал соглашение об обмене с Российской Федерацией правовой информацией.

Отметим, что на прошлой неделе Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ. В частности, правительство прекратило действие соглашения о поставках товаров.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев на сегодняшний день продолжает искать способ для разрыва дипломатических отношений с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что Украина может разорвать еще около 50 соглашений с РФ.