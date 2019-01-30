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Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД

Новини » Економіка    30.01.2019 - 11:56
Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД
Ілюстративне фото (cis.minsk.by)

Кабмін припинив дії угоди про умови постачань товарів

Кабінет міністрів України підтримав вихід з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць Співдружності незалежних держав. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначили, що за результатами аналізу Угоди про загальні умови поставок товарів пропонується припинити її дію. Даний документ було розроблено для реалізації міждержавних торгово-економічних угод у рамках СНД і підписано під час переходу учасниць Співдружності до ринкових відносин.

Зокрема, в Угоді зазначені принципи укладання, внесення змін та розірвання торгово-економічних угод із зазначенням обсягів, конкретних постачальників, термінів поставки і закріплення конкретних постачальників за конкретними покупцями, що неприпустимо в умовах ринкової економіки. Угода застаріла в цілому, і не відповідає сучасному стану відносин між країнами.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, минулого тижня Україна вийшла ще з трьох угод в рамках СНД, які пов'язані з торгово-економічними відносинами.

До цього Україна вийшла з угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Співдружності незалежних держав.

 

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