Україна розірвала угоду про обмін з РФ правовою інформацією

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін припинив дію угоди про обмін правовою інформацією

Кабінет міністрів України розірвав угоду про обмін з Російською Федерацією правовою інформацією. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Прийнятим рішенням припиняється дія угоди з урядом Росії про обмін правовою інформацією та протоколу до цієї угоди. Також Міністерство закордонних справ зобов'язали повідомити уряду Росії про розірвання цієї угоди.

У пояснювальній записці до постанови зазначено, що з урахуванням збройної агресії РФ проти України доцільно зменшити кількість міжнародних договірно-правових зобов'язань Києва у відносинах з Москвою.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, минулого тижня Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД. Зокрема, уряд припинив дію угоди про постачання товарів.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ на сьогоднішній день продовжує шукати спосіб для розриву дипломатичних відносин з Росією. Крім того, він підкреслив, що Україна може розірвати ще близько 50 угод з РФ.