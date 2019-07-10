ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД

Новини » Економіка    10.07.2019 - 14:04
Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання Кабміну

Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Проектом передбачається вийти з угоди, яка була підписана 16 квітня 2004 року у м. Чолпон-Ата (Киргизька республіка).

Постановою доручається Міністерству закордонних справ повідомити в установленому порядку виконавчому комітету СНД про вихід із зазначеної угоди.

Вказана угода регулює порядок застосування сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-підписантів з метою спрощення процедури перетину кордонів між сторонами і, зокрема, уникнення багаторазового зважування транспортних засобів на території сторін.

У пояснювальній записці підкреслюється, що зараз на території України міжнародний сертифікат зважування під час проходження габаритно-вагового контролю не застосовується.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет міністрів припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд наприкінці квітня припинив дію ще двох угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Зазначимо також, Кабінет міністрів у квітні припинив дію військової угоди у рамках СНД.

Кабмін запропонує Раді закласти підвищення зарплати вчителів у бюджеті-2020 Кабмін направив 3 млрд гривень на підтримку малих міст
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниСНД
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся