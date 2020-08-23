Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків COVID-19

Фото: позитивний тест на коронавірус (flickr)

Також країна опинилася на 3 місці по числу нових випадків за останню добу

Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків коронавірусної хвороби. Всього на континенті понад 3,3 мільйона осіб захворіли на коронавірус.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Так, за минулу добу Україна опинилася на 3-му місці серед країн Європи за кількістю нових випадків коронавірусу.

В країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю заражених є Росія (4921 зараження за минулу добу), Франція (3602), Україна (2328), Велокобритания (1288), Румунія (1189). У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених випадків коронавірусу є Росія, Іспанія і Великобританія. Україна, де підтверджено 102 971 випадків, займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 29-му місці.

Відзначимо, 22 серпня у 213 країнах світу зафіксували 23,4 мільйона випадків COVID-19. Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 808 380 пацієнтів, з них 5135 за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 15 мільйонів осіб.

Нагадаємо, раніше МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Мінздоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом.