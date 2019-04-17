Суд РФ залишив під вартою чотирьох українських моряків

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Термін утримання під вартою продовжили Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову

Лефортовський районний суд Москви 17 квітня продовжив термін утримання під вартою чотирьох українських військовополонених моряків на три місяці. Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ РФ, передає "Громадське".

Термін утримання під вартою продовжили Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.

Сторона звинувачення просила продовжити арешт, підкреслюючи необхідність отримання результатів експертиз.

У свою чергу сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і повинні бути звільнені, причому сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова вирушила в Російську Федерацію на суд по захопленим українським морякам.

Українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки знаходяться в СІЗО на час проведення російського слідства.