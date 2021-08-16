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Україна висловила протест через вирок кримським татарам в РФ

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 20:34
Україна висловила протест через вирок кримським татарам в РФ Фото: Україна висловила протест через вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку вироком суду кримським татарам за сфабрикованими кримінальними справами "Хізб ут-Тахрір". У відомстві закликали міжнародну спільноту відреагувати на судове рішення і посилити тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з неправомірним рішенням Південного окружного військового суду РФ від 16 серпня 2021 року Про засудження чотирьох громадян України Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова і Ельдара Кантімірова у справі так званої "Алуштинської групи Хізб ут-Тахрір", - йдеться в заяві відомства.

Вирок кримським татарам у МЗС назвали черговим доказом системних політичних репресій російської влади, спрямованих проти кримськотатарського народу з метою залякування і придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів на території окупованого Криму.

"Росія повинна скасувати рішення суду і негайно звільнити Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантімірова і всіх незаконно утримуваних нею громадян України", - додали в Міністерстві.

У МЗС закликали міжнародне товариство відреагувати на вирок російського суду і засудити застосування Росією неправомірної практики судового переслідування інакомислення і зловживання антитерористичним законодавством.

Також у відомстві закликали вимагати від Росії припинити порушувати норми міжнародного права на тимчасово окупованих територіях України.

"Продовжити активну діяльність із захисту прав і свобод жителів Кримського півострова, зокрема, в рамах ініційованого Україною нового міжнародного формату - Кримська платформа, і посилити тиск на РФ, включаючи санкційний", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, російський суд виніс вирок чотирьом кримським татарам. Вони отримали від 12 до 18 років колонії суворого режиму. В цілому їм присудили 61 рік позбавлення волі.

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