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В РФ оголосили вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір": 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох

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Ростов-на-Дону, Понеділок 16 серпня 2021 12:32
В РФ оголосили вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір": 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох Фото: в РФ оголосили вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Марія Кучерявець

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір". Їм присудили 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов - 18 років, Руслан Месутов - 18 років, Руслан Нагаєв -13 років, Ельдар Кантеміров - 12 років", - написала омбудсмен.

За словами Денісової, осуджені впродовж перших двох років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання Ленур Халілов та Руслан Месутов будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом півтора року, а Руслан Нагаєв та Ельдар Кантеміров - впродовж року.

Омбудсмен нагадала, що попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років.

Денісова засудила ухвалене судом незаконне рішення стосовно наших співгромадян та закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.

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