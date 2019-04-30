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Україна закликає не визнавати паспорта РФ, видані жителям ОРДЛО

Новини » Політика    30.04.2019 - 16:16
Україна закликає не визнавати паспорта РФ, видані жителям ОРДЛО
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Видача російських паспортів жителям ОРДЛО не визнається Україною

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з початком функціонування на території Ростовської області (РФ) центрів видачі російських паспортів жителям Донецької і Луганської областей України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У МЗС України заявляють, що такі дії РФ грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України.

"Своїми діями Росія наочно демонструє свою абсолютну зневагу до норм і принципів міжнародного права. Свідомо обравши курс на ескалацію, Російська Федерація також фундаментально підриває Мінські домовленості, стороною яких вона є", - йдеться у заяві.

У прес-службі зазначають, що видача російських паспортів жителям ОРДЛО є "юридично нікчемною" та не визнається Україною.

"Вони жодним чином не впливають на належність мешканців тимчасово окупованих Росією територій в Донецькій і Луганській областях до громадянства України, визначеного Конституцією та законодавством України. Категорично вимагаємо від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, скасувати зміни до федеральних законів РФ з питань громадянства в частині полегшення процедури його набуття для громадян України, а також укази президента Росії від 24 квітня 2019 року № 183 і від 18 лютого 2017 року №74 та усі рішення, прийняті на їх виконання", - йдеться у заяві.

Зокрема, Україна звертається до міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій і Луганській областях України.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям окупованого Донбасу отримати громадянство в спрощеному порядку.

Майбутній президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір видавати українські паспорти громадянам інших країн, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів. В першу чергу, мова йде про росіян.

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