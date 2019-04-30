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Украина призывает не признавать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО

Новости » Политика    30.04.2019 - 16:16
Украина призывает не признавать паспорта РФ, выданные жителям ОРДЛО
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Выдача российских паспортов жителям ОРДЛО не признается Украиной

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области (РФ) центров выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД Украины заявляют, что такие действия РФ грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права. Сознательно избрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отмечают, что выдача российских паспортов жителям ОРДЛО не признается Украиной.

"Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях к гражданству Украины, определенного Конституцией и законодательством Украины. Категорически требуем от Российской Федерации безотлагательно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законов РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 года № 183 и от 18 февраля 2017 года №74 и все решения, принятые на их выполнение", - говорится в заявлении

В частности, Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям оккупированного Донбасса получить гражданство в упрощенном порядке.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен выдавать украинские паспорта гражданам других стран, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь, речь идет о русских.

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