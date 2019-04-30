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У Путіна назвали причину рішення щодо паспортів для Донбасу

Новини » Політика    30.04.2019 - 13:26
У Путіна назвали причину рішення щодо паспортів для Донбасу
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Паспорти жителям Донбасу видадуть, щоб у них були дійсні документи

Російська Федерація спростила порядок отримання паспортів для жителів окупованого Донбасу, щоб забезпечити їх дійсними документами. Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, російське громадянство дозволить жителям Донбасу мати документи, які визнають не тільки в Росії. Відзначимо, що в 2017 році Росія визнала так звані "паспорти", видані окупаційною владою в ОРДЛО.

"Люди ж з Донбасу подорожують не тільки на територію Росії... Так, у Росії вони, припустимо, могли використовувати ці документи ("ДНР/ЛНР", - ред.), але жодним чином вони не могли це робити десь в інших напрямках", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям окупованого Донбасу отримати громадянство в спрощеному порядку.

Майбутній президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір видавати українські паспорти громадянам інших країн, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів. В першу чергу, мова йде про росіян.

 

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