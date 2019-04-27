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Зеленський прокоментував можливе спрощення видачі паспортів РФ

Новини » Політика    27.04.2019 - 23:35
Зеленський прокоментував можливе спрощення видачі паспортів РФ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський наголосив, що готовий до переговорів з Росією у Нормандському форматі

Майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував намір президента Росії Володимира Путіна спростити процедуру отримання паспортів для усіх українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зеленського у Facebook.

За словами Зеленського, такими діями Російська Федерація "даремно витрачає час", адже в Україні дуже мало людей відгукнуться на таку пропозицію російської влади.

"Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань", - написав майбутній президент.

Зеленський зазначив, що планує видавати українські паспорти громадянами інших країн, які "страждають від авторитарних та корумпованих режимів".

"У першу чергу - росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше", - додав він.

Майбутній президент наголосив, що готовий до переговорів з Росією у Нормандському форматі. Також він розраховує на взаємний обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

"Я сподіваюсь, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх". Без виключень. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. ", - йдеться в заяві.

Зеленський прокоментував можливе спрощення видачі паспортів РФ

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії через рішення про роздачу паспортів на Донбасі.

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