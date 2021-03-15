НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом у 2021 році

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,244 млрд доларів, з яких 12,990 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,254 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,528 млрд доларів та на IV квартал - 4,265 млрд доларів.

Протягом року Україна повинна повернути 1,656 млрд доларів Міжнародному валютному фонду, в т. ч. 262 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 25,882 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за I квартал 2022 року мають виплатити 4,053 млрд доларів.