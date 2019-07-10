Україна випала із топ-20 країн з найвищою інфляцією у світі

Україна випала із топ-20 країн світу з найвищою інфляцією після оприлюднення Державною службою статистки індексу споживчих цін за червень 2019 року. Про це повідомляється на сторінці Експертної платформи НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, з показником 9% рік-до-року Україна ділить 22-24-ий щабель. При цьому Україна залишається державою з найбільшою інфляцією серед європейських країн.

bank.gov.ua

Експерти нагадали, що шістьма ціновими компонентами, що найбільше зросли за останні 12 місяців, стали: овочі (+32,5%), хліб (+21%), а також послуги залізничного (+24,9%) та автодорожнього (+24,4%) пасажирського транспорту, каналізації (+23,9%), водопостачання (+21,1%). У той же час зниження цін за період липень 2018 - червень 2019 спостерігалося в товарних групах: яйця (-43,2%), фрукти (-2,1%), одяг (-0,4%), взуття (-0,2%).

Водночас найбільший внесок у індекс споживчих цін (через значну питому вагу в індексі) зробили алкоголь і тютюн (1,32 в.п.), а також овочі (1,08 в.п.), йдеться в повідомленні.

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,5%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,6%. При цьому в річному вимірі (до червня 2018 року) інфляція сповільнилася до 9,0%.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.