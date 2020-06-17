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Україна виходить ще з однієї угоди з СНД

Новини » Економіка     17.06.2020 - 14:59
Україна виходить ще з однієї угоди з СНД
Фото: прапори країн СНД (flickr.com sng)

Україна вже вийшла з близько 10 подібних угод

Кабінет міністрів ініціював вихід зі ще однієї угоди з СНД. Планується вихід з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маргетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.

Відповідний проект закону опублікував у себе в Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

"Відзначається, що з 2014 року Україна максимально знизила свою представленість у вищих органах СНД та не підписала жодного рішення, що розглядалися у рамках органів СНД", - повідомив Гончаренко.Україна виходить ще з однієї угоди з СНД

Фото: проект закону про вихід з угоди СНД (t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, у минулому році було призупинено дію шести міжнародних договорів, укладених в рамках СНД.

Крім того, Кабінет міністрів призупинив дію військового угоди в рамках СНД.

У вересні минулого року нинішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав СНД "клуб невдах".

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України СНД
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