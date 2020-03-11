У Києві СБУ затримала бойовика ІДІЛ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовик ІДІЛ в Україні приєднався до угруповання причетною до особливо тяжких злочинів

Служба безпеки України затримала в Києві бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що іноземець прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

"На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць столиці", - повідомили в СБУ.

Зараз затриманий перебуває під вартою. У прокуратурі розпочато процедуру його екстрадиції.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Київській області СБУ затримала одного з лідерів бойовиків ІДІЛ, громадянина Грузії Аль Бару Шишані. Перебуваючи на території України бойовик продовжував координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила масштабний механізм фінансування "ЛНР". Незаконної діяльності сприяла керівник відділення одного з банків в Києві.