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У Києві СБУ затримала бойовика ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 17:41
У Києві СБУ затримала бойовика ІДІЛ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовик ІДІЛ в Україні приєднався до угруповання причетною до особливо тяжких злочинів

Служба безпеки України затримала в Києві бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що іноземець прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

"На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць столиці", - повідомили в СБУ.

Зараз затриманий перебуває під вартою. У прокуратурі розпочато процедуру його екстрадиції.

У Києві СБУ затримала бойовика ІДІЛ

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Київській області СБУ затримала одного з лідерів бойовиків ІДІЛ, громадянина Грузії Аль Бару Шишані. Перебуваючи на території України бойовик продовжував координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила масштабний механізм фінансування "ЛНР". Незаконної діяльності сприяла керівник відділення одного з банків в Києві.

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