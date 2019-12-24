Україна викреслила зі списків на обмін трьох "беркутівців", - адвокат

Українська сторона в ході підготовки до обміну полоненими викреслила зі списків трьох колишніх "беркутівців" - Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Про це повідомив у Facebook адвокат Валентин Рибин.

За його словами, на сьогодні мова йде про можливий зрив обміну полоненими, який має пройти до кінця року.

"Сьогодні, 24 грудня, Україна викреслила зі списків співробітників "Беркута" Янишевського, Зінченка і Аброськіна, а також ще кількох людей. Така позиція України є явно деструктивною, оскільки договір був "всіх встановлених на всіх встановлених". Більше того, саме щодо співробітників Беркута складається ситуація, яка говорить про те, що хлопці багато років перебувають у списках на обмін", - заявив Рибин.

На таку новину вже відреагували представники так званої "Донецької народної республіки".

"Подібні дії неприйнятні, неприпустимі і наводять на думку про свідому спробу зриву обміну утримуваними особами. Ми твердо наполягаємо на виконанні Україною всіх гарантій, прописаних в мінському форматі і в підсумковому комюніке "нормандської четвірки", - заявила "омбудсмен" Дарина Морозова.

Нагадаємо, напередодні контактна група з Донбасу погодила обмін полоненими до кінця року.

У той же час стало відомо, що остаточна формула обміну стане відома 28 грудня після фінальної верифікації. Зокрема, співробітники ОБСЄ повинні зафіксувати відмову декількох потенційних учасників від обміну.