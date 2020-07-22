Україна вводить безвіз ще з 6 країнами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова. Указ набрає чинності в день свого опублікування.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Мова йде про "громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів".

"Безвіз" з цими країнами почнеться з 1 серпня.

Нагадаємо, раніше Україна та Гренада підписали угоду про скасування візових вимог.

Крім того, Зеленський закликав прискорити підписання безвізу з Канадою.

Також РБК-Україна повідомляло, що у квітні набув чинності безвіз між Україною та Еквадором.