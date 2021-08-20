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Україна ввела санкції проти суддів і силовиків РФ за переслідування українців у Криму

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 18:54
Україна ввела санкції проти суддів і силовиків РФ за переслідування українців у Криму Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за поданням СБУ ввела персональні санкції проти російських суддів, військових і розвідників за переслідування українських громадян в окупованому Криму. Також в чорні списки внесені ЗМІ, зареєстровані на території півострова і в ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова після засідання Ради.

У санкційний список за переслідування цивільного населення в окупованому Криму потрапили:

  • кримські судді і чиновники;
  • генерали і розвідники Росії;
  • ЗМІ, зареєстровані в окупованому Криму та на території ОРДЛО.

Крім того, санкції введені проти шести фізичних та одного юридичній особі - Слідчому ізолятора №1 по Криму і Севастополю, причетних до порушень основних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.

Обмеження вводяться на 5 років і припускають заборону на володіння майном в Україні, виведення капіталів, фінансові операції, приватизацію та оренду держмайна.

В ході засідання глава СБУ Іван Баканов підкреслив, що Україна повинна реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар в Криму, які порушують міжнародне право і є переслідування корінного народу з боку окупаційної влади.

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