Украина ввела санкции против судей и силовиков РФ за преследование украинцев в Крыму
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по представлению СБУ ввел персональные санкции против российских судей, военных и разведчиков за преследования украинских граждан в оккупированном Крыму. Также в черные списки внесены СМИ, зарегистрированные на территории полуострова и в ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета.
В санкционный список за преследование гражданского населения в оккупированном Крыму попали:
- крымские судьи и чиновники;
- генералы и разведчики России;
- СМИ, зарегистрированные в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО.
Кроме того, санкции введены против шести физических и одного юридического лица - Следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.
Ограничения вводятся на 5 лет и предполагают запрет на владение имуществом в Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества.
В ходе заседания глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, которые нарушают международное право и являются преследование коренного народа со стороны оккупационных властей.