Украина ввела санкции против судей и силовиков РФ за преследование украинцев в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по представлению СБУ ввел персональные санкции против российских судей, военных и разведчиков за преследования украинских граждан в оккупированном Крыму. Также в черные списки внесены СМИ, зарегистрированные на территории полуострова и в ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета.

В санкционный список за преследование гражданского населения в оккупированном Крыму попали:

крымские судьи и чиновники;

генералы и разведчики России;

СМИ, зарегистрированные в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО.

Кроме того, санкции введены против шести физических и одного юридического лица - Следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

Ограничения вводятся на 5 лет и предполагают запрет на владение имуществом в Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества.

В ходе заседания глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, которые нарушают международное право и являются преследование коренного народа со стороны оккупационных властей.