Україна може вступити в НАТО з окупованими територіями, - віце-прем’єр

Наявність тимчасово окупованих територій не завадить Україні стати членом Північноатлантичного альянсу. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна може вступити в НАТО при існуючій окупації Росією Криму та тимчасовій непідконтрольності територій на Донбасі.

"Так. Вступ України в НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями", - заявив Кулеба, відповідаючи на питання користувача у Twitter.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив про прогрес у відносинах між Україною та НАТО. За його словами, вступ України до Альянсу є питанням часу. Також він зазначив, що на даний момент Україна представляє інтерес для Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україну може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.