Україна шкодить собі жорсткою політикою щодо жителів ОРДЛО, - посол Німеччини

Фото: Ернст Райхель (РБК-Україна)

Посли Німеччини і Франції розкритикували ставлення Києва до жителів окупованого Донбасу

Україна сама собі шкодить жорсткою і безкомпромісною політикою щодо жителів окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю послів Німеччини Ернста Райхеля та Франції Ізабель Дюмон "Європейській правді".

За його словами, Україні слід готувати жителів окупованого Донбасу до того дня, коли стане можливим повернення цих районів.

"Дати їм відчути, що вони для України - свої. Україна шкодить сама собі, коли обирає жорстку і безкомпромісну політику по відношенню до людей - підкреслю, простих людей, а не тих, хто проголосив себе владою на тих територіях", - зазначив Райхель.

У той же час посол Франції Ізабель Дюмон додала, що мешканці окупованого Донбасу - теж українці.

"І якщо вони відчують, що їх вважають іноземцями - це не допоможе вам повернути свої території. Та що там, це вже шкодить! Крок за кроком ці люди все менше відчувають себе громадянами України. Але цей процес ще можна розвернути", - підкреслила вона.

Райхель додав, що українці по той бік контактної лінії є жертвами конфлікту і заслуговують на увагу української держави.

"Інший приклад - як держава поводиться з тими, хто хоче забрати свою пенсію. Ситуація з ними могла б бути набагато кращою. Так, Україні довелося б нести більше витрат - але ви б виграли набагато більше, завоювавши довіру людей "по той бік"...Зрештою, є ж гуманітарні мотиви! Якщо люди цілий день стоять на морозі у черзі на КПП тільки для того, щоб отримати свою пенсію - це точно не дозволить їм повірити у краще життя в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, в листопаді ООН закликала Україну поновити виплату пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Раніше також повідомлялося, що Червоний Хрест готовий допомагати у виплаті пенсій на окупованому Донбасі.