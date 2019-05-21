Україна відновила транзит російської нафти до Європи

"Укртранснафта" відновила прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

За даними прес-служби, це відбулося вранці 21 травня.

Водночас готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" (Угорщина).

"Відтак "Укртранснафта" відновила транзит сировини до угорських споживачів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБУ-Україна, Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі.

Після цього "Укртранснафта" 20 травня прокачала 4 тис. тон нафти у напрямку ЄС та призупинила прокачку у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.