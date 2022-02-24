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Байден оголосив нові потужні санкції проти Росії через вторгнення в Україну

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Вашингтон, Четвер 24 лютого 2022 20:46
Байден оголосив нові потужні санкції проти Росії через вторгнення в Україну Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images )
Автор: Анастасія Рокитна, Валерія Поліщук

Сьогодні вранці Російська Федерація почала повномасштабний наступ на Україну. Через це американський лідер Джо Байден заявив про введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ Байдена.

"Сьогодні я дозволяю нові потужні санкції та експортні обмеження проти РФ. Це створить великі витрати для російської економіки відразу з часом. Ми навмисно структурували їх таким чином, щоб вони вплинули на Росію і мінімально позначилися на США і союзниках", - заявив Байден.

Він підкреслив, що США вводять санкції проти чотири найбільших російських банків, розширюють санкційний список російськими елітами та їхніми сім'ями.

"Ці люди наживаються на кремлівській політиці і ми посилимо ці заходи проти корумпованих мільярдерів. Раніше ми зупинили здатність Росії позичати у нас на міжнародних ринках, тепер це розширюється на приватний промисловий сектор", - підкреслив Байден.

При цьому він підкреслив, що дія деяких санкцій буде видно через час.

"Наші дії і наших союзників майже на половину зменшать здатність експортувати Росії високотехнологічний експорт. Також зашкодить можливості створювати космічні та інші розробки і обмежить довгострокові стратегічні амбіції", - підкреслив Байден.

Він також додав, що для російського бізнесу обмежать можливість проводити операції в доларах та євро, а також ієнах та фунтах.

Росія напала на Україну 24 лютого

Сьогодні вранці Росія почала наступ на Україну. Зокрема, російські війська вторглися на територію країни з Північного, Південного напрямків.

Станом на зараз, йдуть запеклі бої в усіх напрямках. Українські військові дають відсіч.

Нагадаємо, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.

Відзначимо, НАТО висловило підтримку Україні. Заявило про високу ціну для агресора і закликало всіх протистояти його вторгненню.

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