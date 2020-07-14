Україна не втручається у внутрішні справи Сербії, - посольство

Посольство України у Сербії заявило, що Україна ніяк не втручається у внутрішні справи Сербії. Також у відомстві засудили слова мера сербського муніципалітету Вождоваца Александара Савіча, назвавши неприйнятним втручатися в у внутрішні справи України.

Про це повідомляє прес-служба Посольства.

Як повідомляється, Александар Савіч у негативному світлі згадав "український сценарій", говорячи про нинішні протести у Сербії. У відомстві додали, що вони здивовані чути критику на адресу європейського вибору України від посадовця політичної сили, яка веде Сербію до ЄС.

"Маємо честь нагадати Александару Ставічу, що те, що він зневажливо називає "українським сценарієм", було боротьбою українців за свої права проти корумпованого авторитарного уряду. Це європейський вибір більшості українців, за який заплачено дорогою ціною", - йдеться у заяві.

Також у посольстві додали, що будь-які оцінки щодо цього вибору, мають давати виключно самі українці, а не іноземні політики.

Нагадаємо, заворушення в Белграді (Сербія) спалахнули після повідомлення про можливе введення в місті комендантської години на тлі спалаху COVID-19. Найбільш радикально налаштовані протестувальники спробували взяти штурмом парламент країни, і їм це вдалося.

РБК-Україна писало, що у МВС Сербії вважають останні акції протесту в країні спробою захоплення влади.

Також Російська Федерація поширює у сербському інформаційному полі неправдиву інформацію про нібито причетність українців до масових заворушень у Сербії.