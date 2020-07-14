Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, - посольство

Посольство Украины в Сербии заявило, что Украина никак не вмешивается во внутренние дела Сербии. Также в ведомстве осудили слова мэра сербского муниципалитета Вождоваца Александара Савича, назвав неприемлемым вмешиваться во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства.

Как сообщается, Александар Савич в негативном свете упомянул "украинский сценарий", говоря о нынешних протестах в Сербии. В ведомстве добавили, что они удивлены слышать критику в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию к ЕС.

"Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой", - говорится в заявлении.

Также в посольстве добавили, что любые оценки относительно этого выбора, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики.

Напомним, беспорядки в Белграде (Сербия) вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне вспышки COVID-19. Наиболее радикально настроенные протестующие попытались взять штурмом парламент страны, и им это удалось.

РБК-Украина писало, что в МВД Сербии считают последние акции протеста в стране, это попыткой захвата власти.

Также Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле неправдивую информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в Сербии.