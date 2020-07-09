Росія намагається звинуватити Україну в причетності до протестів у Сербії, - МЗС

Росія поширює інформацію про причетність України до заворушень у Сербії
Російська Федерація поширює у сербському інформаційному полі неправдиву інформацію про нібито причетність українців до масових заворушень у Сербії. Україна не має інформації про участь своїх громадян в цих подіях.
Про це повідомляє посольство України у Сербії.
У дипломатичному представництві наголосили, що Україна жодним чином не намагається втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії, а заяви російських та проросійських ЗМІ про "український сценарій" є неправдивими.
"Посольство України має честь звернутися до ЗМІ в Сербії із проханням не поширювати неправдиву інформацію про Україну і громадян України щодо ситуації в Сербії", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, днями у Белграді спалахнули масові протести через посилення карантину в Сербії. Уряд вирішив запровадити у столиці комендантську годину.
Протести переросли у заворушення, під час яких демонстранти спробували штурмувати парламент країни.
Спробою захоплення влади в країні вважають акції протесту в Міністерстві внутрішніх справ Сербії.