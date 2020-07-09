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Росія намагається звинуватити Україну в причетності до протестів у Сербії, - МЗС

Сербія, Четвер 09 липня 2020 20:52
Росія намагається звинуватити Україну в причетності до протестів у Сербії, - МЗС
Фото: заворушення у Сербії (twitter.com TSwift_RS)
Автор: Дмитро Левицький

Росія поширює інформацію про причетність України до заворушень у Сербії

Російська Федерація поширює у сербському інформаційному полі неправдиву інформацію про нібито причетність українців до масових заворушень у Сербії. Україна не має інформації про участь своїх громадян в цих подіях.

Про це повідомляє посольство України у Сербії.

У дипломатичному представництві наголосили, що Україна жодним чином не намагається втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії, а заяви російських та проросійських ЗМІ про "український сценарій" є неправдивими.

"Посольство України має честь звернутися до ЗМІ в Сербії із проханням не поширювати неправдиву інформацію про Україну і громадян України щодо ситуації в Сербії", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, днями у Белграді спалахнули масові протести через посилення карантину в Сербії. Уряд вирішив запровадити у столиці комендантську годину.

Протести переросли у заворушення, під час яких демонстранти спробували штурмувати парламент країни.

Спробою захоплення влади в країні вважають акції протесту в Міністерстві внутрішніх справ Сербії.

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