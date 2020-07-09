МВС Сербії вважає протести в країні спробою державного перевороту

Фото: поліція Сербії (flickr.com/limbic)

Голова МВС сказав, що поліцейські були досить стримані

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефановіч вважає останні акції протесту в країні спробою захоплення влади. Він вважає, що ці акції були заздалегідь підготовлені.

Про це повідомляє телеканал РТС.

За його словами, поліцейські були досить стримані, хоча в них кидали каміння, пляшки із запальною сумішшю і навіть лопати. Голова МВС заявив, що всі, хто причетний до насильства, будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше повідомлялось, що заворушення в Белграді спалахнули після повідомлення про можливе введення в місті комендантської години на фоні спалаху COVID-19.

Зазначимо, найбільш радикально налаштовані протестувальники спробували взяти штурмом парламент країни, і їм це вдалося. Для придушення протестів правоохоронці використовували сльозогінний газ, демонстранти атакували правоохоронців підручними засобами.

Нагадаємо, 8 липня 2020 року Сербія оголосила комендантську годину.

Як раніше стало відомо, понад 80% хворих на коронавірус у Сербії зафіксовано у Белграді.