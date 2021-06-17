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США пообіцяли не послаблювати санкції проти Росії через Україну

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Україна, Четвер 17 червня 2021 22:37
США пообіцяли не послаблювати санкції проти Росії через Україну Фото: Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США (flickr.com/usembassymoldova)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки не будуть скасовувати чи послаблювати санкції проти Росії, які були запроваджені через агресію проти України. І про це США сказали Росії під час саміту в Женеві.

Про це сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми дали чітко зрозуміти і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України", - заявила вона.

Нуланд зазначила, що президент США назвав Україну країною, щодо якої Вашингтон маємо великі розбіжності з Росією.

"Сполучені Штати твердо віддані - як ми й були вже кілька десятиліть - суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде продовжуватись", - додала представник Держдепу.

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Нуланд Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії
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