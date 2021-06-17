США пообіцяли не послаблювати санкції проти Росії через Україну

Сполучені Штати Америки не будуть скасовувати чи послаблювати санкції проти Росії, які були запроваджені через агресію проти України. І про це США сказали Росії під час саміту в Женеві .

Про це сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Радіо Свобода" .

"Ми дали чітко зрозуміти і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України", - заявила вона.

Нуланд зазначила, що президент США назвав Україну країною, щодо якої Вашингтон маємо великі розбіжності з Росією.

"Сполучені Штати твердо віддані - як ми й були вже кілька десятиліть - суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде продовжуватись", - додала представник Держдепу.