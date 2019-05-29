Україна та Угорщина збільшити технічну потужність транспортування газу

"Укртрансгаз" та угорський оператор FGSZ збільшили технічну потужність транспортування газу на 14% за напрямком Угорщина-Україна. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, після проведення технічної підготовки операторами ГТС потужність становить 19,5 млн куб. м на добу, у порівнянні з попередньою - 17,1 млн куб. м газу на добу.

В "Укртрансгазе" додали, що це дасть змогу Україні збільшити імпорт природного газу, що особливо важливо у контексті підготовки до зими до стабільного проходження опалювального сезону. Наразі в сховищах накопичено 11,1 млрд куб. м, що більше на 1,6 млрд у порівнянні з 2018 роком.

"У цілому, беручи до уваги той факт, що тарифи на точки виходу з ГТС Угорщини у період з квітня по вересень є конкурентними на європейському ринку газу, можна очікувати, що і в цьому році продовжиться зростання імпорту природного газу до України з Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні "Укртрансгаз" запропонував Угорщині допомогу в разі зупинки Росією транзиту газу.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році обсяги газу до України надходили виключно з країн ЄС. Всього за рік протранспортовано 10,6 млрд куб м зі словацького (61%), угорського (32%) та польського (7%) напрямків. Це на 24,8% менше від минулорічного показника імпорту газу з ЄС.