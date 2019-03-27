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"Укртрансгаз" переведе на літній час усі системи та прилади виміру витрат газу

Новини » Економіка    27.03.2019 - 21:46
"Укртрансгаз" переведе на літній час усі системи та прилади виміру витрат газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна переходить на літній час в останню неділю березня

"Укртрансгаз" у ніч на 31 березня переведе на літній час усі системи та прилади виміру витрат газу. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, контрактною годиною для оформлення актів прийому-передачі природного газу в Україні з 31 березня буде вважатися 07:00 ранку за київським часом (04:00 ранку всесвітньо координованого часу UTC).

В "Укртрансгазі" звертають увагу на це замовників послуг, які задіяні в процесі видобування, надходження, транспортування, розподілу, купівлі-продажу та постачання природного газу.

"Просимо вдатися до усіх необхідних дій для синхронізації роботи та з метою дотримання умов зовнішньоекономічних контрактів, договорів купівлі-продажу, транспортування, розподілу та постачання природного газу", - йдеться в повідомленні.

&quot;Укртрансгаз&quot; переведе на літній час усі системи та прилади виміру витрат газу

Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Відзначимо, переведення годинника в Україні відбувається двічі: восени - на зимовий час і навесні - на літній час. Згідно з постановою Кабміну, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

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