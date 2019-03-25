"Укртрансгаз" запропонував Угорщині допомогу в разі зупинки Росією транзиту газу

Фото: Укртрансгаз (УНИАН)

Україна може запропонувати Східній Європі близько 12 млрд куб. м обсягу зберігання газу у сховищах

"Укртрансгаз" пропонує європейським постачальникам скористатись вільними потужностями українських ПСГ і створити запаси газу, щоб гарантувати газопостачання Угорщини в разі припинення російським "Газпромом" транзиту по території України. Про це повідомляє прес-служба УТГ.

utg.ua

Як зазначається в повідомленні, Угорщина щороку споживає більше 10 млрд куб. м. газу. Наразі така потреба більш ніж на дві третини забезпечується російським газом, що поступає до Угорщини через українську ГТС (ГВС Берегово), близько 20% - внутрішнє видобування, а решта імпортується з Австрії. Для покриття пікового споживання угорських споживачів використовуються потужності підземних газосховищ Угорщини загальною ємністю до 6 млрд куб. м.

У той же час близько 60% російського газу, який надходить до австрійського газового хабу в Баумгартені також транспортується через українську ГТС (ГВС Ужгород).

"Виходячи з вищезазначеного, українські підземні газосховища можуть допомогти Угорщині забезпечити безперебійне газопостачання наступної зими для її внутрішніх споживачів, навіть якщо Росія припинить транзит газу територією України до країн ЄС після 1 січня 2020 року", - наголошується в повідомленні.

В "Укртрансгазі" нагадали, зараз Україна може запропонувати європейським замовникам близько 12 млрд куб. м обсягу зберігання, а максимальна добова потужність відбору з ПСГ може сягнути до 260 млн куб. м. Технічні можливості експорту газу до Угорщини дорівнюють 68 млн куб. м на добу, що в чотири рази перевищує продуктивність газотранспортного коридору з Австрії до Угорщини (лише 15 млн куб. м/добу). Використання таких значних потужностей української ГТС дозволить значно знизити ризики настання надзвичайної ситуації у газотранспортній системі Угорщини, зазначили в УТГ.

"Аналогічні послуги та потужності українська сторона готова запропонувати постачальникам з інших країн центральної та східної Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть без угоди про транзит газу між Москвою і Києвом.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.