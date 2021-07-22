Україна та Угорщина підписали угоду про визнання дипломів

Україна та Угорщина підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. У тому числі і наукових ступенів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з угорським колегою Петером Сійярто.
Зокрема, міністри підписали угоду на сьогоднішній зустрічі в будівлі МЗС України.
Очікується, що взаємне визнання документів про освіту і вчених ступенів сприятиме тому, що громадяни України зможуть продовжити освіту або професійну діяльність в Угорщині і навпаки.
Нагадаємо, в травні Україна і Угорщина домовилися про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу для поїздок між країнами.