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Україна схвалила взаємне визнання дипломів з Угорщиною

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Київ, Середа 21 липня 2021 17:39
Україна схвалила взаємне визнання дипломів з Угорщиною Фото: Угорщина визнаватиме українські дипломи (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та вчених ступенів. Рішення було прийнято на засіданні 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що сьогоднішнє рішення створює правові підстави для подальшого підписання угоди між Україною та Угорщиною, а також для забезпечення її практичної реалізації.

"Взаємне визнання документів про освіту та вчені ступені сприятиме продовженню освіти або професійної діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини - в Україні", - йдеться в повідомленні.

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