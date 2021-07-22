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Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов

Автор: РБК-Украина

Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. В том числе и научных степеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с венгерским коллегой Петером Сийярто.

В частности, министры подписали соглашение на сегодняшней встрече в здании МИД Украины.

Ожидается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степеней будет способствовать тому, что граждане Украины смогут продолжить образование или профессиональную деятельность в Венгрии и наоборот.

Напомним, в мае Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса для поездок между странами.

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УкраинаВенгрияобразование