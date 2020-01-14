Україна і Великобританія розпочали переговори про нову угоду

Фото: консультації України та Британії (facebook.com/UkraineMFA)

Сторони готують угоду про політичне співробітництво після Brexit

Україна і Великобританія розпочали консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що 14 січня за участю заступника міністра закордонних справ Василя Боднара почалися робочі консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між Україною і Великобританією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Британія обговорили співпрацю після Brexit. Зокрема, на переговорах сторони обговорили терміни підписання угоди про політичний і торговельне співробітництво. Як заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Київ очікує підписання цих угод найближчим часом.

Крім того, на зустрічі піднімалося питання спрощення візового режиму для громадян України.

У грудні британський парламент схвалив угоду прем'єр-міністра Бориса Джонсона і Європейського союзу щодо Brexit. Згідно з документом, вихід Великобританії з ЄС має відбутися 31 січня 2020 року. Після цього Лондон і Брюссель увійдуть в перехідний період, за який їм необхідно підписати нову торговельну угоду.