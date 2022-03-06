Буча в облозі: російські війська обстрілюють житлові квартали, місто просить допомоги

Станом на одинадцятий день війни Росії проти України місто Буча Київської області знаходиться в російській облозі. Противник постійно обстрілює житлові квартали, місцева влада просить допомоги в евакуації людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевої міської ради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету. Щодня майже тисячу повідомлень отримуємо від жителів Бучі та населених пунктів громади про потреби в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що жителі міста просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Велика кількість людей ховаються в підвалах.

"Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, вбивати мирних жителів і навіть дітей, грабувати магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога. Нам потрібна підтримка, щоб вистояти і вижити! Допоможіть врятувати жителів громади!", - йдеться в заяві.