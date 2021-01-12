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Україна веде переговори з 15 країнами щодо трудової міграції

Київ, Вівторок 12 січня 2021 10:55
Україна веде переговори з 15 країнами щодо трудової міграції
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна веде переговори з 15 країнами щодо підписання угод з трудової міграції для українців. Це країни Євросоюзу, Азії та Перської затоки.

Про це ефірі "Сніданку з "1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він заявив, що про досягнення угод буде повідомлено вже після підписання угод.

"То що зараз люди виїжджають, це сезонне явище, ніякий міграції немає. Європейські країни відгороджені від нас "ковідною" завісою, але якщо є підстави для тривалого перебування у країнах ЄС, то кордон можна перетнути. Але зараз наближається туристичний сезон, тому найближчим часом ми побачимо хвилю відкриття нових країн", - заявив Кулеба.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Заробітки на карантині: як змінилася трудова міграція під час епідемії" докладно описувало про ситуацію із трудовою міграцією з України в умовах коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна і Польща планують укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів. Операцію планували укласти після врегулювання ситуації з коронавірусом.

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Новини України Політика миграцияДмитро Кулеба

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