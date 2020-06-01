Україна і Польща мають намір укласти угоду щодо сезонних працівників

Фото: прапори Польщі та України (voladm.gov.ua)

Мова йде про спрощення отримання віз і перетину кордону

Україна і Польща мають намір укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів. Це питання обговорювалося в ході сьогоднішньої зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря та посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Як зазначається, країни прагнуть активізувати співробітництво в усіх напрямках після ослаблення взаємодії, яка обумовлена пандемією коронавірусу.

"Враховуючи динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна і Польща будуть працювати над поновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз та перетину спільного кордону громадянами.

Сторони розглядають можливість укладання угоди у сфері працевлаштування сезонних робітників, яка дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволено в'їзд в країну.

Також РБК-Україна писало, що Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі й для українців.

Таким чином, українці, які приїдуть на сезонні роботи до Польщі, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину.

Крім цього, 4 травня Польща знову почала видавати українцям робочі візи.

Тоді в посольстві Польщі в Україні заявили, що прийматися тільки документи для виїзду на роботу у сфері сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень.

Відзначимо, за різними оцінками в Польщі працюють від 900 тисяч до 1,5 мільйона українських працівників.

За даними Міністерства соціальної політики України, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн наших громадян, а в окремі періоди - від 7 до 9 млн осіб.

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Автор: Максим Зайченко