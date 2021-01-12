Украина ведет переговоры с 15 странами относительно трудовой миграции

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина ведет переговоры с 15 странами относительно подписания сделок по трудовой миграции для украинцев. Это страны Евросоюза, Азии и Персидского залива.

Об этом в эфире "Завтрака с "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что о достижении соглашений будет сообщено уже после подписания сделок.

"То что сейчас люди выезжают, это сезонное явление, никакой миграции нет. Европейские страны отгорожены от нас "ковидным" занавесом, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", - заявил Кулеба.

Ранее РБК-Украина в материале "Заработки на карантине: как изменилась трудовая миграция во время эпидемии" подробно описывало о ситуации с трудовой миграцией из Украины в условиях коронавируса.

Также сообщалось, что Украина и Польша планируют заключить сделку относительно сезонных трудовых мигрантов. Сделку планировали заключить после урегулирования ситуации с коронавирусом.