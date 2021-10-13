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Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - майже на 40%

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 12:24
Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - майже на 40% Фото: ціни на бензин і автогаз в Україні зросли з початку року на 20-40% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-вересень 2021 року. Ціни на паливо значно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, у вересні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 22,4% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,5% до 28,3 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 38,7% до 17,6 гривень за літр.

Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - майже на 40%

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

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Ціни на бензин Державна служба статистики
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