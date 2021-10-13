Бензин на АЗС з початку року подорожчав більш ніж на 20%, автогаз - майже на 40%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-вересень 2021 року. Ціни на паливо значно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, у вересні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 22,4% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,5% до 28,3 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 38,7% до 17,6 гривень за літр.